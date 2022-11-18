Вашингтон, 18 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. С призывом ко всем странам мира осудить ракетный пуск Северной Кореи обратились США. Об этом 18 ноября говорится в заявлении Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР к серьёзным переговорам. Дверь для дипломатии ещё не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие», — указывается в нём.

Также указывается, что США намерены в связи с этим предпринять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности Японии и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.