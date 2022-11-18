Баку, , 09:31 — REGNUM Баку не допустит, чтобы в мирном соглашении с Ереваном был вопрос о положении армян в Нагорном Карабахе. Об этом 17 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с прибывшем в Баку спецпосланником по странам Восточного партнерства Дирком Шубелем, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Азербайджан и Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, важно то, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, это не получится», — добавил Алиев.

Он заявил, что готов вести переговоры с жителями Нагорного Карабаха, которые собираются там жить. По словам Алиева, это уже началось, но процессу мешают «некоторые страны».

Президент Азербайджана подчеркнул, что не будет обсуждать карабахский вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Должен быть консенсус между Азербайджаном, Европейским союзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, которые, по мнению Азербайджана, могут оказать содействие в этой работе», — заявил глава государства.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что мирным переговорам с Азербайджаном мешает нежелание Баку обсуждать гарантии армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

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