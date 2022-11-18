Москва, 18 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года число ВИЧ-инфицированных выросло на 40 тыс. человек и достигло 1,1 млн человек, сообщает 18 ноября РБК.

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СМИ ссылается на данные, предоставленные главой специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадимом Покровским.

Он рассказал, что на 31 декабря 2021 года в России было выявлено 1,56 млн случаев ВИЧ-инфекции, проживало 1,1 млн жителей с подтверждённым диагнозом, ещё 425 тыс. умерли за весь период наблюдения.

За первые восемь месяцев 2022 года в России зарегистрировано 40 тыс. новых случаев заболевания.

Покровский считает, что по итогам 2022 года общее число выявленных случаев составит не менее 20 тыс. При этом учитываются беженцы с территории бывш. УССР и жители новых регионов России. По приблизительной оценке, основанной на распространённости ВИЧ, число больных может составить около 1% от общего числа жителей этих категорий — примерно от 20 тыс. до 50 тыс. человек.