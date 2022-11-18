Москва, 18 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в начале следующей недели (21-22 ноября) ожидается потепление до + 3 °С. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

По его словам, температура воздуха будет колебаться от — 2 °С ночью до +3 °С днём. Осадки возможны, но сложно пока прогнозировать в каком виде преимущественно.

«Также нельзя уверенно утверждать растает ли выпавший снег. К 22 ноября высота снега будет 12-15 см. Если он будет плотным, то потребуется большее количество тепла», — отметил Вильфанд.

ИА REGNUM ранее сообщало, 17 ноября в Москве было облачно, небольшой снег и гололедица.

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