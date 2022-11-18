Анкара, , 08:53 — REGNUM Соединённым Штатам Америки пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство, это явил в том числе саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Такое мнение выразил в статье колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США обречены на крах своей гегемонии и более не способны контролировать ситуацию. Так, провалился проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом.

«Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», — пишет Тутар.

Автор отмечает, что Глобальному Северу «во главе с англосаксами» не удалось навязать свои требования южным странам: Аргентине, Бразилии, Китаю, Индонезии, ЮАР, Индии, Мексике, Саудовской Аравии и Турции.

«Трагические» переживания для США заключаются в том, что изолировать Россию не удалось. Переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, которые длились три часа, автор назвал «выбрасыванием англосаксами полотенца на ринг перед российско-китайским блоком».

Байден объявил, что Вашингтон не будет ставить под сомнение политику «одного Китая» и другие «красные линии» Пекина, включая Тайвань, и тем самым показал, что принял требования Си о необходимости для НАТО, ЕС и США вести всесторонний диалог с Москвой.

Новую веху, добавил он, знаменует и отказ Байдена принять провокацию лидера киевского режима В. Зеленского с ракетами, упавшими в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 проходил на Бали 15 и 16 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоговая декларация саммита стала компромиссом и победой здравого смысла.

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