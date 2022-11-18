Луганск, 18 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 02.05 (совпадает с мск) по н. п. Брянка с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.