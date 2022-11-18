Москва, 18 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. На следующей неделе начнётся первая сборка автомобилей на заводе «Москвич». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал, что автомобилестроение пока остаётся в экономике проблемной нишей, однако на следующей неделе начнёт первую сборку машин завод «Москвич».

«И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было «Рено». А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — приводит слова мэра РИА Новости.

В целом ситуация в экономике Москвы стабилизировалась, отметил мэр города.