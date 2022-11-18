Тегеран, , 09:16 — REGNUM Три европейских государства–члена, подписавшие ядерную сделку 2015 года, опубликовали заявление, в котором подтвердили утверждение США, в котором Иран изображается препятствием на пути достижения консенсуса по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 ноября.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

На заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии постоянный представитель Федеративной Республики Германия при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Вене Гетц Шмидт-Бремме зачитал заявление Великобритании, Франции и Германии, в котором утверждалось, что иранское власти встали на пути достижения консенсуса на сентябрьских переговорах.

В заявлении также отмечалось, что европейская тройка вместе со своими партнерами сделали все возможное, чтобы проложить путь к возвращению к ядерному соглашению, при этом европейский координатор переговоров в Вене (Австрия) предложил ряд проектов в марте и августе, однако Иран отклонил все инициативы и выдвинул свои требования.

Ранее представитель Соединенных Штатов Америки при Международном агентстве по атомной энергии Лора С. Х. Холгейт заявила, что Иран разрушил коллективную надежду на скорое возвращение к СВПД, когда Тегеран выдвинул невыполнимые требования.