Тегеран, 18 ноября 2022, 09:16 — REGNUM Три европейских государства–члена, подписавшие ядерную сделку 2015 года, опубликовали заявление, в котором подтвердили утверждение США, в котором Иран изображается препятствием на пути достижения консенсуса по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 ноября.
На заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии постоянный представитель Федеративной Республики Германия при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Вене Гетц Шмидт-Бремме зачитал заявление Великобритании, Франции и Германии, в котором утверждалось, что иранское власти встали на пути достижения консенсуса на сентябрьских переговорах.
В заявлении также отмечалось, что европейская тройка вместе со своими партнерами сделали все возможное, чтобы проложить путь к возвращению к ядерному соглашению, при этом европейский координатор переговоров в Вене (Австрия) предложил ряд проектов в марте и августе, однако Иран отклонил все инициативы и выдвинул свои требования.
Ранее представитель Соединенных Штатов Америки при Международном агентстве по атомной энергии Лора С. Х. Холгейт заявила, что Иран разрушил коллективную надежду на скорое возвращение к СВПД, когда Тегеран выдвинул невыполнимые требования.