Париж, , 07:56 — REGNUM Группа неизвестных лиц совершила хакерскую атаку на компьютерную систему французского департамента Сена и Марна, а после преступники злоумышленники потребовали от властей региона $10 млн за восстановление доступа к ресурсам, передает телеканал BFM.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Работа компьютеров была парализована еще 6 ноября. Глава департамента Жан-Франсуа Париджи заявил, что «не видит причин» давать хакерам деньги. При этом онлайн-сервисы департамента остаются недоступны.

К расследованию атаки привлекли отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Париджи добавил, что следствия не владеет информацией об утечке персональных данных пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям хочет создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности, функционирующий при Еврокомиссии (ЕК).

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