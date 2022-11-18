Города России и Китая укрепят межмуниципальное международное сотрудничество
Благовещенск, 18 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти амурского Благовещенска, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска договорились о сотрудничестве с руководителями городов Китая Хэйхэ и Чжухай. Они намерены взаимодействовать в сферах экономики, науки, культуры, образования, и развития туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Кроме того, участники пятистороннего соглашения будут укреплять традиции гостеприимства и добрососедства. Руководитель представительства Россотрудничества в Китае Тамара Касьянова подчеркнула, что отношения между двумя странами динамично развиваются и находятся на беспрецедентно высоком уровне. В пример она привела успешно реализованные проекты по строительству мостов между населёнными пунктами Нижнеленинское и Тунцзян, Благовещенск и Хэйхэ. В планах также возобновить прямые авиаперелёты с Дальнего Востока в Китай.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин назвал заключённые договорённости новым уровнем для укрепления и развития межмуниципального международного сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот за восемь месяцев 2022 года между дальневосточными регионами России и Китаем увеличился на 45,5% до 12,1 млрд долларов США. Отношения между странами динамично развиваются во всех направлениях, подчёркивал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.