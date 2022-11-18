Мадрид, 18 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Пленарное заседание Ассамблеи Мадрида отклонило голосами «Народной партии» (Partido Popular) и «Голоса» (Vox) поправки, представленные левыми силами к закону о культурном наследии автономного сообщества Мадрид, которые открывают возможность для ликвидации креста Долины Павших. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Elena F D Долина Павших

Хотя глава правительства мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо первоначально отклонила объявление Долины Павших объектом культурного интереса на том основании, что сообщество не имеет на это полномочий, новый региональный текст обновляет правовой режим, действующий с 2013 года, и вводит в свои статьи защиту этнографического наследия.

Таким образом, речь идёт о «религиозной архитектуре, включая традиционные кальварии и кресты, а также декоративные элементы и движимое имущество, непосредственно связанные с объектом наследия, подлежащим охране».

Это, по словам источников в региональном правительстве, приведет к защите креста Долины Павших, но оставит в руках технических специалистов определение его ценности для наследия в этой категории.

После вступления в силу Закона о демократической памяти в «Голосе» потребовал объявить Долину Павших в качестве объекта культурного интереса, что защитит ее от новых государственных постановлений, включающих переименование территории в Долину Куэльгамурос [по названию горной местности — прим. ИА REGNUM].

Отмечается также, что «Голос» внесёт на пленарное заседание инициативу с требованием отменить Закон о демократической памяти, который партия обвиняет в стремлении «уничтожить здания, сооружения или другие элементы <…>, передающие воспоминания об общем прошлом».

При этом министерство культуры Испании не намерено объявлять Долину Павших объектом культурного интереса, поскольку считает, что «помимо символического и политического характера», ее внешний архитектурный вклад «не имеет достаточного значения в контексте производства того времени».

На пленарном заседании Исабель Диас Аюсо также подчеркнула, что региональное правительство пытается защитить новыми поправками «культуру, культурное наследие, а также религиозные символы мадридского сообщества, те, которые принадлежат всем».