Найроби, , 06:59 — REGNUM Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что выделит $7 млрд странам Африки в течение четырех лет с 2023 года, сообщил журналистам в рамках визита в Университет Найроби (Кения) основатель проекта американский миллиардер Билл Гейтс.

Африка Matthias Ripp

По его словам, средства должны быть направлены на программы, связанные с борьбой с голодом, болезнями, бедностью и «гендерным неравенством» на континенте. Большую часть суммы получит Нигерия.

Гейтс отметил, что указанный объем средств не увеличился по сравнению с размером предыдущей помощи якобы из-за процессов, происходящих на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Мелинда Гейтс сняла с себя обязательство переводить большую часть своего дохода в фонд, основанный вместе с ее бывшим мужем Биллом Гейтсом. Они развелись в конце 2021 года.