Токио, 18 ноября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Япония продлевает свое участие в программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года, заявила японский министр образования и науки Кейко Нагаока в ходе церемонии подписания японо-американского соглашения о сотрудничестве по открытию станции Gateway на Луне.

Nasa.gov МКС

По словам главы ведомства, МКС является важным местом для сотрудничества США и Японии. Нагаока также отметила, что станция необходима для проверки технологий в рамках лунной программы Artemis («Артемида»).

Согласно подписанному соглашению, японский астронавт станет членом экипажа Gateway, а Япония поставит батареи и другое оборудование для этой станции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года.