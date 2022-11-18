Кито, 18 ноября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Не менее пяти человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на газопроводе на северо-востоке Эквадоре, сообщила на своем сайте государственная эквадорская нефтяная компания Petroecuador.

(сс) skeeze Пожар бушует

Возгорание произошло из-за утечки газа на участке трубопровода, который проходит от станции Секоя до нефтеперерабатывающего завода Шушуфинди в провинции Сукумбиос. В Petroecuador отметили, что утечка взята под контроль и пожар уже потушен.

В компании также попросили граждан, проживающих в районе ЧП, в качестве меры предосторожности не заводить транспортные средства и не включать электроприборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в штате Табаско на юго-востоке Мексики произошел взрыв на газопроводе мексиканской государственной компании Pemex. При происшествии никто не пострадал.

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