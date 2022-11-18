Вашингтон, 18 ноября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. США в настоящее время не собираются менять расстановку американских вооруженных сил в Польше на фоне происшествия с падением ракеты на польской территории, заявила на пресс-конференции заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Она отметила, что ранее состоялся разговор министров обороны США и Польши Ллойда Остина и Мариуша Блащака. Кроме того, по словам Сингх, шеф Пентагона сообщил, что после встречи контактной группы по помощи Киеву он предложил польской стороне поддержку Вашингтона в проведении расследования инцидента в Люблинском воеводстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября телеканал CNN передал о том, что в администрации США испытали облегчение, узнав о непричастности России к падению ракеты в Польше.