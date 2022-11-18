Вашингтон, 18 ноября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с просьбой расследовать деятельность американского бизнесмена Илона Маска на посту директора Twitter направили сенаторы-демократы Конгресса США. Документ был опубликован 17 ноября на сайте сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

По мнению сенаторов, компания Twitter допускает серьёзное и намеренное пренебрежение к безопасности своих пользователей. В частности, сенаторов насторожили решения нового исполнительного директора Twitter Илона Маска, которые, по мнению политиков, подорвали безопасность и целостность платформы. Как утверждают сенаторы, Маск ввёл на платформе функции, которые могут быть использованы для мошенничества, афер и самозванства. Политики боятся, что изменения, введённые в соцсети Twitter Маском, подвергают риску пользователей соцсетей.

Сенаторы-демократы призвали ФТК расследовать любые нарушения соглашения о защите личных данных пользователей со стороны Twitter, либо любые другие нарушения прав потребителей. Политики опасаются, что нововведения Маска могут подвергнуть риску пользователей.

«Мы призываем комиссию пристально следить за выполнением Twitter заключенного с ней соглашения и принимать принудительные меры против любых нарушений или недобросовестных или вводящих в заблуждение деловых практик, включая гражданские штрафы и привлечение к ответственности отдельных руководителей Twitter в случаях, где это необходимо», — отмечается в письме.

Обращение в ФТК подписали семь сенаторов-демократов: Ричард Блюменталь (от штата Коннектикут), Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс), Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), Бен Рэй Лухан (от штата Нью-Мексико), Эд Марки (от штата Массачусетс), Кори Букер (от штата Нью-Джерси) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).