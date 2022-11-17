Вена, 18 ноября, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Отказаться от «необоснованных претензий» на владение Запорожской АЭС призвал Россию совет управляющих МАГАТЭ. Об этом сказано в принятой 17 ноября резолюции агентства.

Ralf1969 Запорожская АЭС

На заседании совета управляющих МАГАТЭ была принята резолюция по вопросам ядерной безопасности и гарантий на территории б. УССР. Против неё проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Ливии и Бурунди в голосовании участия не принимали.

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене назвало принятую МАГАТЭ резолюцию «непрофессионально составленной, выходящей за рамки мандата агентства и содержащей фактологические ошибки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ не нашло на территории б. УССР следов «грязной бомбы».