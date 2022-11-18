Сулеймания, Ирак, , 02:29 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате обрушении здания в иракском городе Сулеймания после взрыва баллонов с газом, передал телеканал Kurdustan24.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Еще по меньшей мере 15 человек пострадали. Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов из-за утечки газа.

При взрыве также был причинен значительный ущерб соседним домам. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают образовавшиеся завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана обрушилась кровля жилого дома, что привело к гибели девяти человек.

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