Вашингтон, 18 ноября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США, предложили провести республиканцы в палате представителей Конгресса США. Об этом 17 ноября сообщила член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) журналистам издания The Daily Caller.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Группа конгрессменов во главе с Грин запросила предоставления в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся вопроса выделения властями США средств киевскому режиму. Речь идёт о предоставленной при администрации президента США Джозефа Байдена материальной и военной помощи Киеву.

Как пояснила Грин, американцы «заслуживают того, чтобы знать, почему деньги, заработанные упорным трудом налогоплательщиков, уходят в страну, которая даже не является членом НАТО». Кроме того, Грин напомнила о заявлении американского лидера, что США не будет защищать Киев.

Грин указала, что людей с инвалидностью, прибывающих в США с территории б. УССР используют как марионеток, чтобы надавить на Конгресс и выделить Владимиру Зеленскому больше денег из средств, заработанных налогоплательщиками.

«Я призываю провести аудит выделенных [Киеву] средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — добавила Грин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы обвинили президента США Байдена в прямом участии в зарубежных сделках его сына Хантера Байдена.