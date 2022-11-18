ЕС хочет ввести новые санкции против России для оправдания своих ошибок

Будапешт, , 00:38 — REGNUM Руководство ЕС собирается ввести новые антироссийские санкции с целью оправдания своих ошибочных шагов, которые нанесли ущерб странам Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на конференции «Скажем нет санкциям!». Об этом сообщает информационное агентство MTI.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

По словам главы МИД, европейские лидеры понимают, что в противном случае им придется взять на себя ответственность за провал санкционной политики, которая привела только к спаду. Сийярто отметил, что признав это они должны будут уйти в отставку.

Министр добавил, что такое решение было бы нормальной реакцией для тех, кто нанес ущерб ЕС введением ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Петер Сийярто призвал европейские страны не вводить девятый пакет антироссийских санкций, поскольку такая мера бессмысленна.

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