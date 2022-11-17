Лампедуза , Италия, , 22:48 — REGNUM Если ситуация в Африке и ситуация с контролем за нелегальной миграцией не изменится, то уже в обозримом будущем поток мигрантов из Африки в ЕС станет многомиллионным, заявил в интервью Corriere della Sera 17 ноября глава министерства обороны Италии Гвидо Кросетто.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС должен активнее заниматься вопросами инвестиций в Африку, чтобы уроженцы континента могли рассчитывать на достойную жизнь дома, и одновременно — решать проблему адаптации тех мигрантов, которые уже прибыли в Европу, считает Кросетто.

Именно на этом и настаивает новое правительство Италии, а вопросы, связанные с контролем за деятельностью перевозчиков мигрантов — лишь вершина айсберга, добавил он.

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.