Рим, , 21:49 — REGNUM Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу на полях саммита «Большой двадцатки», передают итальянские СМИ 17 ноября.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждались двусторонние и общемировые темы, в том числе вопросы противодействия нелегальной миграции, ситуация в Ливии, вопросы энергетической безопасности.

Эрдоган выразил надежду, что при новом правительстве Италии отношения двух стран будут развиваться столь же успешно, как некогда при Сильвио Берлускони, и что период охлаждения отношений останется в прошлом.