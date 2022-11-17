Москва, , 21:20 — REGNUM Закон, призванный легализовать майнинг в России, может вступить в силу с 2023 года, однако в Госдуме намерены серьезно переработать внесенную инициативу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Криптовалюта

Внесенным в Госдуму группой парламентариев законопроектом устанавливается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять Росфинмониторинг.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры. При этом законопроектом предполагается установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима, но за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом.

Майнеры и «крипта»

В документе заложена полная легализация майнинга и дается возможность использовать криптовалюту во внешнеэкономической деятельности, отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Однако, по его мнению, закон сможет заработать при условии его доработки.

«Ко второму чтению необходимо внести достаточно большое количество поправок, где будут упомянуты физлица, платформы и площадки. Необходимо детализировать действия майнеров, которые будут создавать криптовалюту, и физлиц, которые пожелают владеть этим имуществом и будут иметь возможность обменивать его на рубли. И самое главное, платить налоги», — перечислил парламентарий.

В целом, он предвидит критику предлагаемых изменений со стороны отрасли, однако считает инициативу качественной базой для дальней работы.

Защита прав

С принятием законопроекта начнет формироваться правоприменительная практика, которая определит направление дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, полагает еще один автор законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Но уже сейчас понятно, что основными векторами должны стать развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются», — заявил парламентарий.

Он также готовится к серьезной дискуссии с экспертами и рассчитывает, что их позиция станет значимой основой для дальнейшей работы над проектом закона.

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