Костромская область, 31 марта, 2005, 13:57 — ИА Регнум. В Костроме ОАО "Костррмаэнерго" и его структурные подразделения провели расширенное селекторное совещание по вопросу о противопаводковых мероприятиях. Сотрудникам сетевой компании в кротчайшие сроки предстоит завершить обследование опор электропередач на предмет порывов, нахождения на них наледи и скопления сточных вод в низинах между опорами. В целом на совещании было отмечено, что противопаводковая компания в 2005 году начата в срок и пока никаких осложнений энергетики не предвидят.