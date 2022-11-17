Москва, , 20:47 — REGNUM Гвардейским стал 23-й истребительный авиационный Таллинский полк ВС России. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ опубликован 17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Присвоить 23 истребительному авиационному Таллинскому полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 23 гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк», — говорится в указе.

Почётное звание «гвардейский» присвоено полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».