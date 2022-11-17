Бишкек, 17 ноября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Киргизстанские власти намереваются решить проблему делимитации и демаркации спорных участков на киргизско-таджикской границе до 2023 года. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил президент Садыр Жапаров на заседании республиканского парламента.

Граница

Глава государства поблагодарил депутатов за быстрое принятие решения о ратификации соглашения по некоторым участкам границы с Узбекистаном.

«Даст бог, если не будет препятствий, завершим до Нового года разрешение вопроса по границе с Таджикистаном. Мы должны жить в мире и дружбе с соседними странами. Не должно быть никаких вооружённых конфликтов и жертв как среди военных, так исреди мирных жителей», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что протяжённость границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 972 километра. Из них почти 375 километров по-прежнему остаются несогласованными.

Отметим, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.