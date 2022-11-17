Вашингтон, 17 ноября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до $340 млн. Об этом сообщило издание The Wrap.

Скриншот YouTube Фильм «Форсаж 9»

Подобный бюджет делает предстоящую ленту самой дорогой в серии, а также ставит ее сразу на четвертое место в рейтинге самых дорогих фильмов в истории.

Уточняется, что растущий бюджет обусловлен сразу рядом факторов: повышение гонорара Вина Дизеля и других актеров франшизы, общее увеличение производственных затрат, вызванное глобальной инфляцией, а также обеспечение некоторых мер, предусмотренных протоколами безопасности COVID-19.

Напомним, премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года. Будущая лента станет финальной частью франшизы.