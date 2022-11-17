Токио, 17 ноября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 17 ноября сборная Канады по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года одержала волевую победу над сборной Японии. Основной время встречи завершилось со счетом 2:1.

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Забитыми мячами в составе сборной Канады отметились Стивен Витория (21’ Атиба Хатчинсон) и Лукас Каваллини (90+5’ пенальти). Единственный гол команды Японии на 9-й минуте встречи забил Юки Сома после передачи Гаку Сибасаки.

Составы команд:

Япония: Гонда, Танигути, Итакура (Нагатомо, 67’), Сакаи (Яманэ, 46’), Ито, Сибасаки, Танака (Камада, 67’), Минамино (Есида, 85’), Кубо (Доан, 46’), Асано (Уэда, 46’), Сома.

Канада: Борян, Джонстон (Уотерман, 71’), Адекугбе (Ларея, 61’), Миллер, Витория, Пьетт (Коне, 46’), Хатчинсон (Кей, 61’), Хойлетт, Бьюкенен (Осорио, 60’), Ларин (Каваллини, 71’), Дэвид.