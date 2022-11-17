Вашингтон, 17 ноября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Некие должностные лица в американском руководстве рассказали телеканалу CNN о том, что в Белом доме испытали облегчение, узнав, что не Россия запустила ракеты в сторону Польши.

Белый дом

Отмечается, что американских высокопоставленных чиновников волновало, что на самом деле произошло в Польше два дня назад — 15 ноября. Они следили за ходом предварительного расследования с большим интересом.

Когда поняли, что ракету запустила не Россия, они «испытали облегчение» — и это было заметно, передаёт автор репортажа. Источники в американском руководстве признались каналу, что боялись варианта, при котором оказалось бы, что на Польшу напала Россия.