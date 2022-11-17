Вашингтон, 17 ноября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Правительство США в частном порядке призвало главу киевского режима Владимира Зеленского осторожнее комментировать падение ракет в Польше после того, как Зеленский обвинил в нем Россию, сообщает 17 ноября CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан лично позвонил Зеленскому после того, как он примерно через час после инцидента заявил, что именно российские ракеты якобы упали в Польше. При этом никакого расследования на тот момент проведено еще не было.

Американский дипломат быстро призвал киевских чиновников более осторожно относиться к тому, как они комментируют данный инцидент, сообщили источники.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что привести какие-либо доказательства целенаправленного ракетного удара ВС РФ по Польше НАТО не может.