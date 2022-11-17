Буэнос-Айрес, , 17:34 — REGNUM Лидер Revolución Federal Джонатан Морель и другие члены этой крайне правой организации призывали взорвать Каса Росада (официальная резиденция президента) и совершить насильственные действия против аргентинских лидеров. Об этом пишет аргентинское издание Página 12.

Альберто Фернандес Nicolás Aboaf

По данным газеты, спецслужбы получили доступ к аудиозаписям членов группы в Twitter Spaces — функции социальной сети, позволяющей вести живые беседы в чат-комнатах.

В чатах Морель и его соратники предлагали сотням людей совершить нападения на президента Альберто Фернандеса, вице-президента Кристину Фернандес и других чиновников из коалиции Frente de Todos.

Они также призывали обливать кипятком граждан, участвующих в демонстрациях в поддержку правящей коалиции, поджигать официальные учреждения и дома лидеров, нападать на сторонников FdT и врезаться на самолете в дом главы Сената.

«Клянусь Аллахом, мы бросим на них самолет, как это было с Пентагоном в США <…> Пожалуйста, кто-нибудь, <…> кто ушел в отставку, нам нужен бомбардировщик», — говорит Морель в одном из файлов, проанализированных аргентинскими спецслужбами.

В другом разговоре в чате, который состоялся за несколько дней до нападения на вице-президента Кристину Фернандес 1 сентября, Морель предлагает «убить их всех».

Полицейский отчет был передан судье Марсело Мартинесу де Джорджи и прокурору Херардо Польисита, которые заявили, что действия Revolución Federal в социальных сетях и на улицах стали «одним из факторов, спровоцировавших атмосферу насилия, самым серьезным нарушением которого стало покушение на убийство».

Однако судья Мария Евгения Капучетти и председатель Федерального суда Буэнос-Айреса Мариано Льоренс исключили связь расследования действий экстремистской организации с нападением на вице-президента Кристину Фернандес.