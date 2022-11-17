Херсон, , 17:08 — REGNUM С более чем сотней жителей Херсона расправились киевские нацисты, данные привёл журналистам 17 ноября представитель экстренных служб Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент известно, что 39 человек, которых сочли пророссийскими активистами, расстреляны. Ещё 74 жителей вывезли в неизвестном направлении, об их судьбе сведений нет, сообщили РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей Херсона и правобережных районов региона на левый берег Днепра. По последним данным, в общей сложности удалось переместить (с учётом жителей 15-километровой зоны левобережья) 115 тысяч жителей.