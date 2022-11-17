Херсон, 17 ноября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. С более чем сотней жителей Херсона расправились киевские нацисты, данные привёл журналистам 17 ноября представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

На данный момент известно, что 39 человек, которых сочли пророссийскими активистами, расстреляны. Ещё 74 жителя вывезли в неизвестном направлении, об их судьбе сведений нет, сообщили РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей Херсона и правобережных районов региона на левый берег Днепра. По последним данным, в общей сложности удалось переместить (с учётом жителей 15-километровой зоны левобережья) 115 тысяч жителей.