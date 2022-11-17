Москва, 17 ноября 2022, 16:34 — REGNUM Американская логика о том, что Россия якобы виновна за всё, в том числе за падение ракет на территории Польши, хромает. Ведь США не применяют эту логику к своей политике.
Об этом сообщил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «ракетный инцидент» в Польше. По поводу вчерашнего заявления Белого дома о том, что Россия «в любом случае» несёт ответственность за падение ракет, даже если эти ракеты не её, представитель Кремля сказал:
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