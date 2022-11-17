Москва, , 16:34 — REGNUM Американская логика о том, что Россия якобы виновна за всё, в том числе за падение ракет на территории Польши, хромает. Ведь США не применяют эту логику к своей политике.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом сообщил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «ракетный инцидент» в Польше. По поводу вчерашнего заявления Белого дома о том, что Россия «в любом случае» несёт ответственность за падение ракет, даже если эти ракеты не её, представитель Кремля сказал:

«И тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции».

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