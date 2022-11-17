Москва, 17 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,59%, до $92,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Вечером 16 ноября вышли еженедельные данные по запасам сырой нефти в США от EIA, вместо прогнозов на снижение на 0,440 млн баррелей, после роста на 3,925 млн баррелей неделей ранее, они упали на 5,4 млн баррелей.

А запасы бензина выросли на 2,207 млн баррелей после снижения на 0,899 млн баррелей неделей ранее, но лучше прогнозов аналитиков на рост на 0,31 млн баррелей.

Снижение запасов сырой нефти сначала подтолкнуло котировки Brent росту на 50 центов, но они быстро вернулись обратно, отыгрывая уже увеличение запасов бензина выше прогнозов.

На данный момент можно говорить о некоторой стабилизации нефтяных цен на фоне разнонаправленной статистики от EIA, сегодня торги вероятнее всего продолжатся в диапазоне $92-94 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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