Кабул, 17 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, заявил, что мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был отравлен. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Набиль написал на своей странице в Twitter со ссылкой на источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что мулла Барадар был отравлен и перевезён на лечение в Дубай.

Радикалы пока ничего не заявили по этому поводу.

В прошлом году пользователи соцсетей также сообщали, что мулла Барадар получил ранение в результате межфракционного конфликта, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали это слухами.