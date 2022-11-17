Москва, 17 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Наличием обязательной школьной формы могут похвалиться многие страны. Тема введения единой школьной формы поднималась неоднократно. Вопрос введения школьной формы очень широк, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Введение формы затрагивает не только вопросы детской подростковой педагогики, но и здоровье подрастающего поколения. По данным Национального союза производителей школьной и форменной одежды, в 57 субъектах функционирует 175 фабрик, производящих школьную форму.

Вся производимая ими продукция соответствует нормам Технического Регламента ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», но можно ли это утверждать в отношении продукции, производимой многочисленными ИП.

Ведь реализация товаров, не соответствующих требованиям безопасности, нарушает интересы потребителей, ухудшает здоровье детей.

Школьная форма не подпадает под обязательную сертификацию как особый вид повседневной одежды. Нарушение требований к воздухопроницаемости, гигроскопичности и электростатическим показателям становится нормой.

Кроме того, введение одинаковой школьной формы способно снизить признаки социального неравенства. Школьная форма ликвидирует значительную часть внешних атрибутов, свидетельствующих о достатке семьи.

Ещё один аспект — расовая и национальная принадлежность. Для регионов с высокой полиэтнической численностью это становится особенно актуально.

Стандартная форма приучает маленьких граждан с детства к осознанию социальной равноценности всех этносов и религиозных групп, проживающих на территории Российской Федерации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов настаивает на законодательном решении вопроса о школьной форме.

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