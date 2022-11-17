Кабул, , 15:57 — REGNUM После того, как Иран объявил телеканал Iran International террористическим, ряд пуштуязычных СМИ и афганских пользователей охарактеризовали политику телеканала Afghanistan International как деструктивную и приветствовали действия иранских властей. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

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В связи с этим аналитическая информационная база «Танд», которая публикует свой контент на языке пушту, в своей статье обсудила аспекты деятельности Afghanistan International и хочет показать, что программы этого СМИ могут иметь вредные последствия, в том числе, вызывать этническую рознь и провоцировать в афганском обществе новые конфликтные ситуации.

«Самое смешное, что телеканал Afghanistan International ещё никто не критиковал, но каждый день мы видим, что он создаёт конфликты между афганцами. Если Исламский Эмират не может отправить спутник для блокировки частоты этого СМИ, он может заблокировать внутри страны телеканалы «Як» и «Хивад». Хотя война в Афганистане закончилась, информационная война продолжается. Правящая группировка должна уделять больше внимания этому вопросу, потому что Afghanistan International интерпретирует факты по-своему, а Афганистан ― страна с разными конфессиями и этносами. Такие телевизионные новости могут поддерживать вражду между этническими группами», ― говорится в статье.

Не отражение «реалий афганского общества и произвольное обращение с фактами ― ещё одно критическое замечание, высказанное в статье: «Это СМИ не отражает реалии, а создаёт свою «реальность». Оно раздувает масштабы незначительных событий и закрывает глаза на большие проблемы, преследуя свои цели».

В материале также упоминается о скрытом и неясном бюджете этого СМИ и говорится: «Пока нет достоверной информации об этом телеканале и о том, сколько было на него затрачено, но на Iran International было затрачено 250 миллионов долларов и, вероятно, столько же выделили на Afghanistan International».

По мнению автора статьи, целями этого СМИ являются «создание конфликта между этническими группами и оскорбление известных и патриотически настроенных политиков страны, создание путаницы в мыслях людей для создания неприятия правящей группировку, что является большим ударом по легитимности власти».

«Подстрекательство к возобновлению гражданской войны, дискредитация власти, создание опасений у населения, что нынешняя ситуация ведёт к войне, деятельность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри страны, распространение негативных новостей, предвзятое освещение новостей о правах женщин и свободе слова с целью вызвать протесты. Они также помещают имена известных людей в заголовки, чтобы завоевать доверие людей», ― указывает автор публикации.

Далее в статье говорится, что Afghanistan International претендует на то, что он хочет донести до людей правдивые новости, но этот лозунг не больше чем «шоу». На практике, сосредотачиваясь на одной или двух проблемах, они больше всего освещали «Панджшерскую войну» и насилие в отношении женщин, и они раздували эту проблему настолько, что люди не понимали, что происходит. Они повторяют новости о незащищенности и не транслируют никаких новостей о прогрессе, подчёркивает автор материала. И хотя с момента запуска этого канала прошло не так много времени, он охватывают большую аудиторию и расширяет поле своей деятельности день ото дня.

В заключительной части статьи говорится: «Би-Би-Си и «Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), которые в настоящее время являются всемирно известными СМИ, были запрещены в Иране, так же, как и Iran International, но в Афганистане условий для этого нет, поэтому Исламский Эмират может блокировать национальные каналы, которые транслируют программы Afghanistan International».

Затем автор предупреждает, что если реальная война окончена, началась информационная война, и целью Afghanistan International и ряда подобных СМИ является вся нация, поэтому Исламскому Эмирату следует обратить особое внимание на это.