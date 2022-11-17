Гаага, Нидерланды, 17 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Окружной суд в Гааге постановил, что малазийский Boeing-777 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», сообщают 17 ноября зарубежные СМИ.

MaxN Карта рейса MH17

Судья заявил, что борт MH17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны Первомайского, где находились войска Донецкой Народной Республики.

Крушение самолёта Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines произошло 17 июля 2014 года. Лайнер следовал рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Его обломки обнаружили в Горловском районе Донецкой Народной Республики.

Международная следственная группа, проводившая расследование, пришла к выводам, что воздушное судно сбила ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» с позиций донецкого ополчения. А сам комплекс якобы прибыл с территории России. Обвинение предъявлено трём гражданам России — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также жителю бывш. УССР Леониду Харченко. Гособвинение запросило для каждого пожизненное заключение.

В ходе судебного расследования и слушаний во внимание были приняты показания анонимных свидетелей, якобы подтверждающих вину России. При этом не рассматривались свидетельства жителей населённого пункта Амвросиевка, лично видевших запуск ВСУ ракеты из ЗРК «Бук».

Также был проигнорирован натурный эксперимент корпорации «Алмаз-Антей», опровергающий основную версию, а также представивший доводы, что сбившая лайнер устаревшая ракета могла быть только в распоряжении у киевских боевиков и в России давно не используется.

Без внимания остались и данные российского локатора «Утёс-Т», переданные Нидерландам представителями Генпрокуратуры РФ и доказывающие невозможность запуска ракеты из района населённого пункта Снежное, как это утверждается в фабуле обвинения.