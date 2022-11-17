Луганск, 17 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В конфликт на территории б. УССР втянуто НАТО, за ВСУ воюют наемники, заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы сегодня воюем уже не со стопроцентной [киевской] армией. То есть наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наёмники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует», — сказал он РИА Новости.

Пасечник добавил, что российским военнослужащим, конечно, «очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник заявил, что боевики ВСУ несут огромные потери в Луганской Народной Республике.

Читайте также: Пасечник: ВСУ несут огромные потери в ЛНР