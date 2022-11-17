Луганск, 17 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ несут огромные потери в Луганской Народной Республике, заявил 17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

U.S.Army ВСУ

«Попытки прорыва (ВСУ) они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях», — сказал он РИА Новости.

По его словам, ВСУ бросают на данное направление все имеющиеся резервы.