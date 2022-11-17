Москва, 17 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вопрос о введении в России единой школьной формы вполне уместен в большом законопроекте, затрагивающем вопросы передачи управления школами с муниципального на региональный уровень и обязательности преподавания на русском языке, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Школьная форма

«Предлагаются меры, отвечающие идее, что школьное образование — вопрос не «сферы услуг», а политический, государственной значимости (при этом предлагается отказаться и от возмущающего многих оборота «образовательные услуги»).

Тем не менее, возможно, что для школьной формы правильным будет не полное единообразие, а допущение некоторых региональных особенностей. Здесь речь не только, например, о собственном дизайне формы для девочек в ряде национальных регионов, но также о климатической целесообразности.

Допустимо, если школьная форма, получив единые для всей России базовые крой и комплектацию, будет различаться, к примеру, геральдическими цветами регионов. При выборе региональных расцветок стоит вспомнить историю русского гражданского мундира — не только учащихся, но и дворянского.

Разумна и практика различения цветов и кроя формы по возрастам, причём правильнее будет ввести отличия не только для старших классов, как в советской школе, но и для средних, чтобы дети уже в 12-13 лет не чувствовали, будто к ним относятся как к семилетним.

В целом новая школьная форма должна быть не только практична, но и внушать самим школьникам интерес и уважение.

Нужно отказаться от слащавого и неудобного псевдодетского стиля с космополитическими юбочками-шотландками, жилетками без пиджака, уже в начальной школе внушающего детям отвращение и к форменному, и к классическому костюму.

Учащиеся должны чувствовать, что носят форму, повышающую их социальный статус, приобщающую их к государственному делу, вводящему во взрослую жизнь. Новая школьная форма не должна быть «детской»», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Кравцов настаивает на законодательном решении вопроса о школьной форме. «Пусть каждая школа определит, какой ей быть», — считает он.

Читайте также: Глава Минпросвещения рассказал о будущем школьной формы