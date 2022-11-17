Вашингтон, 17 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают прозападный курс Грузии, но процессы, которые в последнее время происходят в республике, вызывают беспокойство. Об этом 17 ноября на заседании комитета по иностранным делам Сената США заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Карен Донфрид
Карен Донфрид
Government of Montenegro

«Грузия добилась значительного прогресса за десятилетия, но то, что мы видим сейчас, нас очень беспокоит, потому что мы видим отступление от демократии в Грузии», — сказала Донфрид.

Она заявила, что Вашингтон поддерживает требования Брюсселя провести в Грузии реформы для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Помощник госсекретаря также заявила, что евроинтеграции Грузии якобы мешает Россия.

При этом Донфрид назвала судебную реформу в республике «безуспешной». Она также отметила, что на американского посла в Тбилиси были нападки.

«Мы говорили об этом с премьер-министром Грузии и, несмотря на то, что эти группы не являются частью правительства, некоторые из них, которые крайне и неверно критичны к послу, тесно связаны с правительством, и мы чётко заявили, что эта критика подорвёт партнёрство между нами», — заявила Донфрид.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».