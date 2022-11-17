Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают прозападный курс Грузии, но процессы, которые в последнее время происходят в республике, вызывают беспокойство. Об этом 17 ноября на заседании комитета по иностранным делам Сената США заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Карен Донфрид Government of Montenegro

«Грузия добилась значительного прогресса за десятилетия, но то, что мы видим сейчас, нас очень беспокоит, потому что мы видим отступление от демократии в Грузии», — сказала Донфрид.

Она заявила, что Вашингтон поддерживает требования Брюсселя провести в Грузии реформы для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Помощник госсекретаря также заявила, что евроинтеграции Грузии якобы мешает Россия.

При этом Донфрид назвала судебную реформу в республике «безуспешной». Она также отметила, что на американского посла в Тбилиси были нападки.

«Мы говорили об этом с премьер-министром Грузии и, несмотря на то, что эти группы не являются частью правительства, некоторые из них, которые крайне и неверно критичны к послу, тесно связаны с правительством, и мы чётко заявили, что эта критика подорвёт партнёрство между нами», — заявила Донфрид.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».