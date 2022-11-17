Москва, , 14:23 — REGNUM Министерство финансов решает две задачи применительно к пенсионной системе России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Пётр Кирьян.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первая задача — это тактическая, — надо разморозить накопительную часть пенсии, которая с 2014 г. была без движения. Это скорее социальная задача. Те кто решил распорядится накопительной частью пенсии, передав ее в НПФ — технически смогут это сделать.

Вторая задача – стратегическая, — это уже не первый подход к снаряду в части формирования добровольных отчислений работающих с целью роста размера будущей пенсии.

Сегодня есть очевидный потолок пенсионного обеспечения для работающих граждан в бизнесе, частных структурах, на рядовых должностях в госаппарате всех уровней (не все могут стать министром, судьей в отставке или космонавтом для получения высокой пенсии).

И кроме как самому копить дополнительно на старость (вне пенсионной системы) у граждан особых стратегий последние 10 лет нет. Минфин, видимо, решил дать такую возможность в рамках пенсионной системы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин до конца года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии.

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