Токио, , 14:05 — REGNUM Возможность упрощения процесса экспорта летальных видов оружия рассматривают в настоящее время власти Японии. Об этом 17 ноября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Флаг Японии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По информации последних, власти страны для этого могут начать указывать одним из условий для экспорта вооружений «повышение сдерживающего потенциала другой страны, которое внесет вклад в усиление безопасности Японии».

При этом в 2014 году правительство Японии официально отказалось от действовавшей почти 50 лет политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий и ввело жесткий регламент в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что баллистическая ракета малой дальности, запущенная северокорейскими военными утром 17 ноября, упала вблизи восточного побережья Корейского полуострова.