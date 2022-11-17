Вашингтон, 17 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не подходит для того, чтобы быть американским лидером, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер в беседе с телеканалом CNN.

Gage Skidmore Трамп

«Я думаю, он не подходит для [президентской] должности», — указал он.

«Он ставит себя выше страны, — добавил он. — С моей точки зрения, это недостаток номер один. Тем не менее я полагаю, что у него не все гладко с искренностью и честностью».

По его словам, Трамп не любит говорить правду, а американскому народу нужен более достойный доверия главнокомандующий.