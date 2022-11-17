Бангкок, 17 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Развязывания новой холодной войны не будет допущено человечеством. Об этом 17 ноября говорится в письменном послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого приводит агентство Синьхуа.

(сс) Администрация Президента России Си Цзиньпин

«Никакие попытки развязать новую холодную войну не будут допущены людьми нашего времени», — говорится в заявлении.

Также председатель КНР пообещал следовать по новому пути поддержания гармонии между человечеством и природой в ходе китайской модернизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября представитель Китая на московской консультативной встрече Юй Сяован заявил, что Соединённые Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана.