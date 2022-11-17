Москва, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с лихорадкой Эбола в Уганде, чтобы предотвратить её завоз в Россию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе ведомства.

(сс) UNMEER Умершие от Эболы

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за эпидемической ситуацией по лихорадке Эбола для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Роспотребнадзор также предложил своим коллегам из Уганды содействие для купирования вспышки и нормализации эпидемиологической ситуации в этой стране — например, в виде обеспечения поставок российской вакцины «ЭпиВакЭбола» и отправки в это государство специалистов из научных организаций с опытом работы в очагах опасных инфекций.