Москва, 17 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Законопроект о кочевом обучении в России внесли в Госдуму сенаторы во главе с Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

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Согласно поправкам, «особенности организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного и начального общего образования для обучающихся, относящихся к коренному малочисленному народу Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной жизни, предусмотрев в них в том числе, что местом осуществления их образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от места нахождения вышеуказанных обучающихся, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования».

Кроме того, предлагается не применять к образовательной деятельности для указанных выше лиц такие лицензионные требования, как: наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию; наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию.

По данным сенаторов, регионы поддерживают законопроект. Сейчас обучение кочевым методом организовано в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской области, Красноярском крае, Чукотском автономном округе, Якутии, Республике Коми. Всего в настоящее время 4676 семей ведут традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; в кочевых семьях — 6569 детей, из них дошкольного возраста — 2203, школьного возраста — 4366.