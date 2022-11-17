Ереван, 17 ноября 2022, 13:05 — REGNUM Объявленные министром обороны Армении Суреном Папикяном девять месяцев назад реформы в армии не привели к ощутимым результатам. Об этом 17 ноября на брифинге заявил депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян.
Он отметил, что до сих не была принята стратегия, а на передовой даже якобы нет кирок и лопат.
«Из этого можно сделать вывод: все эти программы остались лишь на уровне застольных речей», — сказал Манукян.
Депутат также сообщил, что раннее показывал главе парламентской комиссии по обороне и безопасности Андранику Кочаряну фотографию участвовавшего в сборах резервиста в каске 40-х годов ХХ века с нарисованной красной звездой.
Напомним, в минобороны Армении ранее сообщили, что в рамках реформы в армии военнослужащим срочной службы через полгода будут предлагать подписать контракт на пять лет.