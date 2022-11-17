Ереван, , 13:05 — REGNUM Объявленные министром обороны Армении Суреном Папикяном девять месяцев назад реформы в армии не привели к ощутимым результатам. Об этом 17 ноября на брифинге заявил депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян.

Учения армянских силовиков Police.am

Он отметил, что до сих не была принята стратегия, а на передовой даже якобы нет кирок и лопат.

«Из этого можно сделать вывод: все эти программы остались лишь на уровне застольных речей», — сказал Манукян.

Депутат также сообщил, что раннее показывал главе парламентской комиссии по обороне и безопасности Андранику Кочаряну фотографию участвовавшего в сборах резервиста в каске 40-х годов ХХ века с нарисованной красной звездой.

Напомним, в минобороны Армении ранее сообщили, что в рамках реформы в армии военнослужащим срочной службы через полгода будут предлагать подписать контракт на пять лет.